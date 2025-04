Cfc, il test diventa semplificato con la certificazione del bilancio

Test semplificato nel modello Redditi 2025 per misurare la fiscalità delle società estere, ma occorre la certificazione del bilancio della partecipata. Da quest’anno, a seguito della riforma della fiscalità internazionale, la verifica dell’applicazione della norma Cfc si effettua confrontando il rapporto tra le imposte e l’utile lordo del bilancio estero con la soglia del 15 per cento. La controllata deve far certificare il bilancio da operatori abilitati e l’esito della certificazione deve essere...

