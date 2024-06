Impatriati, proroga gratuita anche per i «vecchi» arrivi (con residenza fiscale dal 2019)

La proroga del regime dei «vecchi impatriati» per ulteriori cinque periodi di imposta è applicabile senza il pagamento dell’imposta del 10% anche per coloro che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile al 2 luglio 2019, sempreché al 31 dicembre 2019 gli stessi risultino beneficiari del regime agevolato. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate in una risposta a un interpello finora non pubblicato.

Il caso ha riguardato un cittadino italiano, iscritto Aire a partire dal 2007 e fino al 26...