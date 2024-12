Transizione 5.0, sugli impianti fotovoltaici contributi più alti per le aziende

Le novità sul piano Transizione 5.0 portano in dote l’aumento del contributo per gli investimenti in impianti fotovoltaici, aumenta a 10 milioni di euro la soglia di investimento su cui ottenere la misura del credito d’imposta più elevata, anche le imprese che hanno già fatto domanda nel 2024 possono ottenere le nuove e più vantaggiose condizioni inviando una nuova comunicazione al Gse che è chiamato poi a dare conferma sulla disponibilità degli ulteriori fondi. Diventa semiautomatico il calcolo ...

