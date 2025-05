Imposte sui consumi, ecco perché l’Iva non è un dazio ma è molto più vicina alla sale tax degli Stati Uniti

Le esternazioni di Trump delle ultime settimane hanno inteso assimilare l’imposta sul valore aggiunto europea a un dazio, dichiarando che quelli previsti all’ingresso negli Stati Uniti non fanno che compensare l’Iva ad effetto dazio per i prodotti americani che arrivano in Europa.

Vediamo le anomalie del ragionamento. La prima è quando parla di «Iva dell’Unione europea». Questa imposta è nata in Francia, e poi si è estesa alla Comunità. Ma oggi è applicata in almeno un centinaio di Paesi o giurisdizioni...