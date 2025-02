Imposte dirette, spazio al rimborso del versamento non dovuto fin dall’origine

Alla fondazione bancaria che ha versato originariamente l’Ires in misura ordinaria spetta il diritto di far valere l’applicabilità della riduzione d’imposta presentando l’istanza di rimborso in base all’articolo 38 del Dpr 602/1973. Pertanto, il rimborso di versamenti effettuati in relazione a imposte dirette non dovute spetta sia nell’ipotesi di inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, sia nel caso in cui quest’ultimo non risulta dovuto fin dall’origine. È quanto deciso dalla Cgt...

