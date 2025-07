Imprese familiari, la strada per l’accesso al regime fiscale di realizzo controllato

Le recenti modifiche legislative al regime fiscale di realizzo controllato - in attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla legge delega 2023 - sono da accogliere con favore in quanto semplificano, ad esempio nell’ambito del passaggio generazionale di imprese familiari, la verifica delle condizioni per beneficiare di questo regime fiscale. Tali modifiche, infatti, sembrerebbero essere in grado di risolvere le principali criticità emerse in sede di applicazione del previgente regime...

