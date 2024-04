Imu sul fabbricato non restituito al locatore, non rileva l’accordo tra le parti Nel caso di un contratto di leasing, secondo la Cgt Toscana è la legge a stabilire che alla fine del rapporto l’obbligo tributario ricade sul possessore anche se il bene non è ancora stato riconsegnato. Non conta la norma prevista a suo tempo per la Tasi