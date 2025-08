Se c’è un nuovo avviso la lite sul primo atto si chiude in automatico

Nell’ipotesi di emissione di un nuovo avviso di accertamento, sostitutivo del primo annullato in autotutela, cessa la materia del contendere in relazione a tale prima pretesa impositiva. Ciò anche quando il secondo atto integri in aumento la richiesta erariale. Questo è il principio di diritto reso dalla Cgt di primo grado di Caltanissetta con la sentenza 200/1/2025 (presidente e relatore Porracciolo).

La Corte ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l’...