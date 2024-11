Imu, per l’esenzione è sufficiente la residenza nell’alloggio sociale

L’esenzione in materia di Imu per gli alloggi sociali è subordinata all’utilizzazione dell’immobile ad abitazione principale dell’assegnatario; rimane però all’ente locale la possibilità di fare gli accertamenti e di fornire la prova dell’inadempimento con la conseguente richiesta del pagamento del tributo. La Cassazione con l’ordinanza 30455/2024 del 26 novembre 2024, ha fornito un ulteriore tassello sulla complicata vicenda dell’esenzione Imu per alloggi sociali.

