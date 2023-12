In Redditi PF e 730 il 110% spalmabile in 10 anni

Via libera alle prime bozze delle dichiarazioni dei redditi per il 2023 per le persone fisiche, Redditi PF, e 730, oltre che di quelle delle società (SP e SC), degli enti non commerciali (ENC), del consolidato nazionale e mondiale e Irap.

Non essendo ancora stato pubblicato il decreto legislativo «Adempimenti», previsto dalla riforma fiscale, le bozze non sono aggiornate con le novità che incideranno sulle dichiarazioni dei redditi relative al 2023, come le scadenze dei versamenti rateali delle imposte...