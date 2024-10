Incorporazione di comparti di Oicr esteri senza entry tax

La fusione transfrontaliera di comparti di fondi lussemburghesi incorporati in Oicvm italiani di nuova costituzione si configura come neutrale e come tale non comporta profili di entry tax. È questo il chiarimento delle Entrate nella risposta a interpello 206/2024.

Una compagnia assicurativa italiana investe le proprie riserve tecniche in attivi posti a copertura delle stesse, come prescritto dalla legislazione di settore a copertura degli impegni presi con gli assicurati. La compagnia ha quindi investito...