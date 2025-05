Indagini finanziarie, scorporo dell’Iva dall’importo accertato

La ricostruzione effettuata mediante le indagini bancarie, da cui emerga l’occultamento di materia imponibile deve tener conto che gli importi, così come determinati dall’amministrazione finanziaria, sono comprensivi dell’Iva. Conseguentemente, l’ammontare dei ricavi ricostruiti dall’agenzia delle Entrate in sede di accertamento ai fini reddituali deve considerarsi comprensivo dell’Iva, che deve quindi essere scorporata e non aggiunta rispetto all’importo ritenuto evaso. A questa conclusione è giunta...

