Industria 4.0, l’ordine non evita la comunicazione preventiva

Investimenti 4.0, obbligo di comunicazione ex ante al Gse per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024 anche se la prenotazione è precedente a tale data. A chiarirlo, a distanza di quasi un anno dall’entrata in vigore dell’obbligo, è la riposta a interpello 69/2025 diffusa venerdì 7 marzo dall’agenzia delle Entrate. Nessuna sanzione sarà in ogni caso applicabile a chi, alla luce del nuovo chiarimento, procederà ora con la doppia comunicazione (ex ante e ex post).

