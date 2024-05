Infedele dichiarazione,

Le ipotesi di infedeltà dichiarativa possono essere sanate mediante ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione sanzionatoria calcolata in funzione del tempo trascorso dalla violazione

Nella quantificazione della sanzione da versare, però, vi sono dei casi in cui non si può far riferimento alla misura ordinaria del 90% (prevista, appunto, dall’articolo 1 del Dlgs 471/1997 per le infedeltà dichiarative), perché occorre tener conto di alcuni incrementi sanzionatori connessi a specifiche ipotesi...