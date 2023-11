Inizia la volata per i pareri sui primi decreti attuativi

I tecnici di Camere e Senato: sull’Irpef mancano i dati sugli effetti finanziari









Entra nel vivo l’esame parlamentare dei primi decreti attuativi della delega fiscale. All’esame della commissione Finanze della Camera sono in calendario il decreto legislativo sul taglio all’Irpef e introduzione della deduzione per le nuove assunzioni (relatore Saverio Congedo di Fratelli d’Italia) e quello sull’internazionalizzazione (relatore Giulio Centemero), in cui c’è la tanto discussa stretta sull’agevolazione impatriati per il rientro dei cervelli. Verosimilmente, a meno di accelerazioni...