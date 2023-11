Innovation network, fino a 150mila euro per le startup del turismo









Il ministero del Turismo concede contributi a fondo perduto fino a 150mila euro alle startup innovative che abbiano già svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione con uno degli operatori già qualificatisi nell’ambito dell’Innovation network.

Lo prevede l’avviso per il supporto a progetti di sviluppo proposti da startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificati. Le startup dovranno trasmettere la domanda entro e non oltre le ore 12 del 6 dicembre 2023, all’indirizzo...