Integrazione del controllo per l’esenzione dall’imposta di donazione e successione

Con la risposta n. 72/E del 18 marzo 2024 l’agenzia delle Entrate conferma la precedente interpretazione restrittiva in merito al requisito del controllo necessario per l’esenzione dall’imposta ex articolo 3, Dlgs 346/1990 in caso di trasferimento liberale di partecipazioni in società di capitale. Infatti, si nega il regime agevolativo qualora il trasferimento abbia per oggetto una partecipazione di minoranza a favore di un beneficiario che già possiede il controllo della società. La possibilità di «integrare» il controllo viene ricondotta soltanto al trasferimento che permette al beneficiario, che sia socio di minoranza, di ottenere il controllo.