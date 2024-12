Interessi sulle somme chieste a rimborso dovuti per il passato

La Cgt di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 300/1/2024 (presidente Drigani, relatore Lombardini), ha chiarito che sul rimborso delle imposte per deducibilità dall’Irap sono dovuti al contribuente anche gli interessi maturati per il periodo antecedente all’entrata in vigore del Dl 16/2012, sempre che non sia intervenuta la decadenza di cui all’articolo 38, Dpr 602/1973.

Una società chiedeva il rimborso dei crediti Ires e Irap per gli anni dal 2003 al 2008. L’Agenzia restituiva...