Interpello multidisciplinare, la delega non impone un termine agli enti terzi

Nel puzzle costituito dai decreti attuativi della legge delega di riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), il tassello afferente le «modifiche allo Statuto dei diritti del Contribuente» (Dlgs 30 dicembre 2023, n. 219) è certamente uno dei più rilevanti. In questo contesto, l’istituto dell’interpello ha subìto una serie di modifiche che in alcuni ambiti appaiono lacunose, in particolare in relazione ai cosiddetti “interpelli multidisciplinari”.

Il parere di altri enti

La disciplina di questi ultimi ha avuto esordio, ...