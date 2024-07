Inversione contabile non effettuata: i ritocchi del decreto sanzioni

Pochi, ma significativi, i ritocchi del decreto sanzioni al comma 9-bis dell’articolo 6, Dlgs 471/1997 per il cosiddetto “omesso” reverse charge (interno, esterno o per acquisti intracomunitari) e per la regolarizzazione delle violazioni del fornitore in relazione a operazioni che ricadono in tale regime.

Vengono ridotte le penalità (da 500 fino a 10mila euro e non più fino a 20mila) per chi non applica l’inversione contabile.

Viene fissata la pena pecuniaria al 5% dell’imponibile (anziché dal 5 al...