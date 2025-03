Investimenti agevolati, comunicazione preventiva necessaria

L’articolo 6 del Dl 39/2024 ha introdotto un nuovo adempimento a carico delle imprese che intendono usufruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, che consiste nell’invio di una comunicazione preventiva di quantificazione del credito d’imposta e una comunicazione di completamento dell’investimento agevolato.

I crediti d’imposta

