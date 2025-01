Invito a comparire facoltativo in caso di istanza di accertamento con adesione

La sentenza 29212/2024 della Cassazione consolida il proprio orientamento in ordine alla facoltà per l’Ufficio (non un obbligo, quindi) di invitare il contribuente a comparire in caso di istanza di accertamento con adesione presentata in base all’articolo 6, comma 2, del Dlgs 218/1997 a fronte della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall’invito di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo, secondo il testo normativo ratione temporis applicabile alla controversia...

