Ires e imprese, aliquota ridotta alternativa alla superdeduzione di Luca Gaiani









Mini Ires fruibile anche come deduzione dall’imponibile per salvare l’agevolazione delle imprese che distribuiscono dividendi o sono in perdita fiscale. Con un emendamento all’articolo 6 del Ddl di riforma fiscale approvato in commissione Finanze alla Camera, viene introdotto un incentivo a favore di chi investe oppure assume nuovo personale, che prende la forma di una super deduzione dal reddito. Cambiano anche i requisiti dell’incentivo ordinario, non essendo più richiesta la presenza congiunta...