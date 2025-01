Ires premiale, cooperative con accesso (per ora) impossibile

Le società cooperative, che sono soggettivamente ammesse a fruire dell’applicazione dell’Ires premiale al 20%, non sono però in condizione di rispettare la prima delle condizioni poste per beneficiare dell’agevolazione introdotta dalla Legge di bilancio 2025 (commi 436-444), quella della destinazione di almeno l’80% dell’utile d’esercizio ad una apposita riserva.

L’entità minima di tale destinazione, infatti, si scontra con le destinazioni obbligatorie dell’utile d’esercizio previste dall’articolo...