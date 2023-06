Irpef comunale alla cassa: nuove aliquote in 1.100 città di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Il saldo ora in scadenza ricalca i 4 scaglioni nazionali. Prelievo medio allo 0,7% tra gli enti che applicano una percentuale unica









Venerdì 30 giugno segna la scadenza del saldo Irpef 2022 e per molti sarà anche il primo appuntamento con la nuova struttura dell’addizionale comunale. Una struttura che in 1.158 centri è stata modificata per ricalcare la nuova Irpef nazionale a quattro scaglioni, in vigore dall’anno scorso. L’adeguamento non era invece necessario nei 5.652 Comuni che applicano l’addizionale Irpef con un’unica aliquota (al massimo allo 0,8% tranne deroghe particolari), ma ciò naturalmente non esclude la possibilità...