Irrilevante per le imposte il credito editoria per la distribuzione di Paolo Stella Monfredini









Il credito d’imposta relativo alle spese per la distribuzione delle testate edite non concorre alla determinazione della base imponibile per le imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia, riscontrando una richiesta di consulenza giuridica avanzata dall’Ordine dei dottori commercialisti di Cremona.

Il credito di imposta in esame è stato introdotto dall’articolo 67, comma 1, del Dl 73/2021. Il dubbio in...