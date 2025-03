Irrilevanti ai fini penali le irregolarità dei verificatori

Le irregolarità commesse dai verificatori in occasione dell’accesso fiscale sono irrilevanti ai fini penali in quanto, trattandosi di un’attività di natura amministrativa, non trova applicazione la disciplina del codice di rito per le attività di polizia giudiziaria. A ribadire questo interessante principio è la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza numero 9140 depositata il 5 marzo.

I fatti

Al socio di una Snc, a conclusione di una verifica fiscale della Guardia di Finanza nei confronti della società...