Isa e forfettari sotto la lente della Guardia di finanza di Ivan Cimmarusti









L’indice della «propensione all’evasione» fiscale è ancora troppo elevato. Entro il prossimo anno il tax gap, cioè il divario tra il gettito teorico e quello effettivo, dovrà essere limato del 15 per cento. Il Governo ha elaborato un pacchetto di norme per favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, come il concordato preventivo biennale previsto dallo schema di decreto attuativo sull’accertamento, che fissa il reddito di soggetti Isa e forfettari ai fini delle imposte. Una compliance che ...