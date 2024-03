Isee: modifiche in arrivo ma l’assegno unico non esce completamente

Restyling dell’Assegno unico universale in arrivo. Allo studio del Governo le misure per correggere le inefficienze del sistema attuale. La criticità più grande è legata al fatto che l’assegno unico finisce per incrementare l’Isee dei beneficiari, limitando l’accesso ad altre misure agevolative. L’Auu, infatti, è una misura di sostegno, il cui importo è condizionato dall’Isee: minore è l’Isee più aumenta l’importo dell’assegno unico. L’Isee è un paniere nel quale si includono non solo reddito imponibile...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi