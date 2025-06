Iva con aliquota ridotta per il trasporto dei rifiuti in discarica

La stretta Iva con l’applicazione dell’aliquota ordinaria al 22% disposta dal 1° gennaio con la manovra 2025 (legge 207/2024) per i conferimenti in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciale non si applica alla fase antecedente del trasporto. Che quindi conserva l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento. È quanto emerge dalla risposta del ministero dell’Economia in commissione Finanze alla Camera a un’interrogazione presentata dalla Lega...

