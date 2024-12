Iva all’importazione come diritto di confine: legittima la contestazione del reato di contrabbando

La sentenza 43140/2024 della Cassazione ha qualificato l’Iva all’importazione come diritto di confine, comparandola ai dazi e ritenendo così legittima la contestazione del reato di contrabbando. Tale principio di diritto, sebbene conforme alla recente riforma doganale (Dlgs 141/2024) si pone in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia dell’Unione europea che, al contrario, ritiene che l’Iva all’importazione e i dazi non siano tra di loro assimilabili, avendo differente...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi