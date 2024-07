Iva, non è esente la formazione erogata da un privato accreditato

Le prestazioni per corsi di formazione rese a favore di una società di somministrazione del lavoro da un soggetto privato con finalità di lucro, accreditato presso il fondo Forma.Temp, sono assoggettabili ad Iva, contrariamente a quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate: per l’ufficio si sarebbe dovuto applicare il regime di esenzione previsto dall’articolo 10, primo comma, n. 20 del Dpr 633/1972. Inoltre, l’incertezza normativa determina la non applicazione delle sanzioni irrogate in base all...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi