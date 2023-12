Iva ordinaria sul pellet di sansa di vinacciolo

L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 480/2023, ha chiarito che i pellet vegetali di sansa di vinacciolo di cui al codice doganale 2306, ossia di origine vitivinicola e ottenuto dalla sansa (residuo di spremitura del vinacciolo), scontano l’aliquota Iva ordinaria del 22%, e non quella ridotta al 10% prevista per le fecce di vino e il tartaro greggio, di cui alla voce doganale 2305. Ciò in quanto tale prodotto vegetale può essere considerato come un residuo o cascame delle industrie...

