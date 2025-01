Iva, regime di esenzione «alto mare» esteso allo yacht in restauro

Regime di non imponibilità Iva ex articolo 8-bis già nella fase di refitting per lo yacht privato che l’armatore intende destinare, una volta completati i lavori, all’utilizzo commerciale in alto mare. Il chiarimento è contenuto nella risposta a interpello 1/2025, con cui l’agenzia delle Entrate chiarisce che il regime di esenzione non è limitato agli yacht già adibiti e registrati a scopo commerciale. Viene precisato così che anche le unità già adibite ed ancora iscritte nel registro navale con ...

