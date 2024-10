Iva, rinuncia al credito senza nota di variazione in diminuzione

La rinuncia al credito, in quanto non costituisce una causa di annullamento del contratto originario, non ammette l’emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini Iva. Il tema dell’emissione delle note di credito costituisce sempre per gli operatori un argomento foriero di dubbi. Nella risposta n. 203 del 15 ottobre, l’agenzia delle Entrate ha ricordato che, al di fuori delle ipotesi di procedure esecutive o concorsuali, è possibile procedere all’emissione della nota di variazione in diminuzione...

