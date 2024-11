L’acquirente responsabile per l’Iva non versata di norma evita le sanzioni

Nei casi in cui il cessionario è responsabile in solido del versamento dell’Iva omessa del cedente, non sono applicabili le sanzioni, salvo non vi sia un’espressa previsione normativa in tal senso. A fornire questa indicazione è la Cgt della Lombardia con la sentenza 1230/11/2024 (presidente Bonomi, relatore Baldi).

La controversia riguarda la pretesa da parte dell’ufficio di Iva, sanzioni e interessi in capo al gestore di un deposito fiscale, ritenuto responsabile in solido, in conseguenza di estrazione...