L’adesione al concordato spalanca le porte del regime premiale Isa

Regime premiale Isa per l’anno d’imposta 2024 con voto almeno pari a 8. L’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025 opzionata con il modello dello scorso anno premia, però, a prescindere dal voto Isa maturato nell’anno o nel biennio. È il quadro che si delinea dopo il provvedimento 176203/2025 delle Entrate, il cui contenuto in termini di benefici e soglie, peraltro, ricalca esattamente l’analogo provvedimento avente ad oggetto il periodo d’imposta 2023.

In caso di punteggio...