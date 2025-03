L’assegnazione ai soci di riserve in natura non è una compensazione

L’assegnazione di riserve e dividendi “in natura” da parte della società controllata Beta (avente a oggetto azioni della società Delta di titolarità di Beta) a favore della società controllante Alfa non è interpretabile come una compensazione tra un debito di Beta verso Alfa e di un credito di Beta verso Alfa, in particolare del debito di Beta relativo al pagamento da effettuarsi a favore di Alfa a seguito di una delibera di Beta di distribuire ai soci utili e riserve e del credito di Beta relativo...

