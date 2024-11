L’autotutela sostitutiva peggiora l’atto per il contribuente

L’amministrazione, entro i termini decadenziali, può sempre sostituire un atto impositivo in autotutela con uno nuovo peggiorativo per il contribuente (in malam partem), per l’esistenza di vizi sia formali, sia sostanziali.

Questa autotutela sostitutiva si differenzia dall’accertamento integrativo, in quanto investe l’atto originario viziato, annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, con la conseguenza che non deve sussistere la condizione della conoscenza di ...