L’ex concessionario non versa l’Imu se la concessione demaniale è scaduta

Il provvedimento di decadenza della concessione demaniale determina, per il concessionario, il venir meno del titolo giuridico necessario per far nascere il presupposto per l’applicazione dell’Imu. A nulla rilevando il fatto che il bene era rimasto nella disponibilità del concessionario e le attività ricomprese negli immobili in concessione erano ancora attive. A queste conclusioni è giunta la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia con la sentenza 8337/3/2024.

Nel decidere in...