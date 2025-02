L’imposta si può disapplicare solo se totalmente detraibile

L’esportatore abituale deve prestare attenzione non solo a quanto plafond spende, ma anche a come lo spende. Inoltre, in talune ipotesi, la verifica spetta anche al fornitore.

L’articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/72 esclude l’utilizzo del plafond per l’acquisto di fabbricati e aree edificabili: divieto che, secondo le Entrate, opererebbe anche per l’acquisizione di fabbricati mediante contratti d’appalto o in leasing. La posizione della Cassazione è invece diversa per l’appalto e la cessione...