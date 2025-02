Il momento della ritenuta detta il periodo di tassazione

Il decreto Irpef-Ires (Dlgs 192/2024) cambia le regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo. Tra le novità è previsto che le somme percepite nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. Il momento di versamento della ritenuta decide il momento in cui quel compenso deve essere assoggettato a tassazione, anche in...

