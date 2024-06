L’intestazione catastale fa scattare l’Imu salvo prova contraria

Se non è fornita dall’intestataria dell’immobile iscritto in catasto l’adeguata prova contraria circa la carenza del possesso, l’Imu è sempre dovuta. Ad affermarlo è l’ordinanza 16899/2024 della Cassazione, che ha respinto il ricorso di una società, nei confronti di un Comune, che aveva emesso l’avviso di accertamento Imu per il 2012.

Va ricordato ...