L’Ires premiale è vincolata anche agli utili 2023

Ires premiale, l’utile del 2023 torna in campo come parametro della condizione di investimenti minimi. Nel testo finale su cui il Governo ha posto la fiducia, un’errata corrige ripristina la rilevanza del risultato dello scorso anno. Le società che chiuderanno il corrente esercizio con utili modesti, dunque, non saranno esonerate dalla effettuazione di investimenti, ma dovranno comunque rispettare la soglia del 24% dell’utile 2023, fermo restando in ogni caso il minimo di 20 mila euro. Tra le righe...

