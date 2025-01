L’operazione black list non si valuta sul margine

La legislazione speciale per le operazioni con paesi black list non prevede che le operazioni svolte da imprese siano realizzate con un margine di utile, ma richiede piuttosto che l’interesse speciale sia rivestito dal fatto di acquistare (o comunque di porre in essere l’operazione) in quel determinato paese a fiscalità privilegiata per fattori specifici (ad esempio, legati alla produzione locale) che devono essere evidenziati e dimostrati da parte di chi effettua siffatta scelta. Così l’ordinanza...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi