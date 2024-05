La cartella è nulla se non viene preceduta dell’avviso bonario

La cartella è illegittima se l’ufficio non dimostra la regolare notifica della preventiva comunicazione di irregolarità. In particolare, ciò si verifica quando la notifica è eseguita nelle mani di persona diversa dal destinatario dell’atto e il messo non attesta di avere spedito a quest’ultimo la raccomandata informativa. A ribadirlo, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, è la Cgt di Salerno con la sentenza 5030/2023 (giudice unico Fedullo).

Nel caso esaminato dalla Corte, il contribuente...