La conversione in legge del Milleproroghe – seconda parte

È stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe, entrata in vigore il 25 febbraio 2025 che, tra le altre, riapre i termini per l’adesione alla così detta Rottamazione-quater, che permette la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ma solo per determinati soggetti.

Riammissione alla Rottamazione-quater

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 45 del 24 febbraio 2025 la legge di conversione 15 del 21 febbraio 2025, del decreto-legge...