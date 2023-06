La mancata indicazione del giudice e dei termini non rende annullabile l’atto di Andrea Taglioni

La mancata indicazione dell’autorità giurisdizionale competente a decidere la controversia così come l’omessa indicazione del termine entro cui proporre il ricorso non sono motivi che rendono annullabile l’atto impugnato. In questi termini si è espressa la Cgt di secondo grado della Puglia con la sentenza 966/28/2023.



Va ricordato che nel processo...