La mediazione va in archivio, resta solo la conciliazione di Ivan Cimmarusti

Il confronto. Nel 2022 sono saltati 68mila accordi pre-giudiziari contribuente-Fisco. Nel processo solo 754 sulle 193mila definizioni totali dell’anno









Lo scorso anno l’agenzia delle Entrate ha esaminato il 99,40% delle 93.309 istanze di mediazione pre-giudiziaria per controversie di valore fino a 50mila euro. L’eccellente performance di smaltimento delle richieste, però, non è coincisa con la buona riuscita della misura, istituita nel 2016 con l’articolo 17-bis delle Disposizioni sul processo tributario, con l’obiettivo di tagliare il flusso incontrollato di ricorsi in primo grado.

L’intesa mancata

Nel 2022 l’istituto - che va verso l’abrogazione con il riordino...