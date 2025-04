La mensa delle Ast è attività commerciale

Il servizio mensa fornito al proprio personale dalle Asst è sempre attività commerciale e mai istituzionale. La circostanza che la maggior parte del costo sia a carico dell’azienda sanitaria (e quindi rappresenti un costo per il personale) non basta a farlo rientrare tra le attività istituzionali dell’ente pubblico. A tale conclusione si perviene non soltanto dal dato normativo, ma, in considerazione del fatto che la gestione non ha alcuna attinenza con l’attività sanitaria (istituzionale) dell’ente...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi